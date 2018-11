Carlos Ghosn reste PDG de Renault, Thierry Bolloré assure la direction exécutive

et AFP

publié le 20/11/2018 à 22:50

Le conseil d'administration de Renault a confié mardi 20 novembre dans la soirée "à titre provisoire" la direction exécutive du groupe à Thierry Bolloré, qui disposera des "mêmes pouvoirs" que Carlos Ghosn, actuellement en garde à vue au Japon.



"M. Ghosn, temporairement empêché, demeure Président-Directeur général", a souligné dans un communiqué le constructeur automobile français à l'issue d'une réunion extraordinaire de son conseil d'administration, convoquée après l'arrestation de Carlos Ghosn, soupçonné de malversations

De même source, le Conseil d'administration a demandé "à Nissan, sur le fondement des principes de transparence, de confiance et de respect mutuel de la Charte de l'Alliance, de lui transmettre l'ensemble des informations en sa possession dans le cadre des investigations internes dont Carlos Ghosn a fait l'objet".

En effet, "à ce stade, le Conseil n'est pas en mesure de se prononcer sur les éléments dont disposeraient Nissan et les autorités judiciaires japonaises à l'encontre de M. Ghosn", a précisé cette entité.



"Le Conseil d'administration a nommé à titre provisoire M. Thierry Bolloré en qualité de Directeur Général délégué. Il exercera à ce titre la direction exécutive du groupe, disposant ainsi des mêmes pouvoirs que M. Ghosn", a en outre expliqué le Conseil d'administration.



Le Conseil a aussi indiqué qu'il se réunira(it) régulièrement, sous la présidence de l'administrateur référent" Philippe Lagayette, "pour préserver les intérêts de Renault et assurer la pérennité de l'Alliance" avec les constructeurs japonais Nissan et Mitsubishi.