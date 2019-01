Carlos Ghosn inculpé pour abus de confiance et revenus minorés

et AFP

publié le 11/01/2019 à 07:31

Le patron de Renault est sous le coup de deux nouvelles accusations du parquet de Tokyo pour abus de confiance et revenus minorés, vendredi 12 janvier. Son principal avocat, Motonari Otsuru, a annoncé qu'il allait demander la libération sous caution de son client. "Je vais déposer une requête de libération sous caution", a-t-il dit dans un bref communiqué.



Le parquet a décidé de le poursuivre pour abus de confiance et pour avoir minoré ses revenus dans des rapports boursiers de Nissan entre 2015 et 2018. Il a déjà été mis en examen, le 10 décembre, pour avoir déclaré des rétributions amoindries sur les cinq années précédentes.

Carlos Ghosn a été mis en examen le 10 décembre dernier pour dissimulation aux autorités boursières d'une partie de ses revenus perçus chez Nissan. Le PDG de Renault aurait caché environ 5 milliards de yens (38 millions d'euros) sur cinq années, de 2010 à 2015. À l'issue de cette première garde à vue, il a fait l'objet d'un nouveau mandat d'arrêt pour avoir minoré ses émoluments, de la même manière, mais cette fois entre 2015 et 2018.

De son côté, Nissan, mis en cause en tant qu'entité morale ayant remis les rapports boursiers incriminés, a de nouveau été mis en examen ce vendredi 12 janvier pour sa responsabilité dans la dissimulation de revenus reprochée à M. Ghosn entre 2015 et 2018.