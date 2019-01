Carlos Ghosn affirme avoir agi "avec l'approbation des dirigeants" de Nissan

publié le 08/01/2019 à 03:33

C'est vêtu d'un costume sombre et très amaigri que Carlos Ghosn, le PDG de Renault, a fait sa première apparition publique mardi 8 janvier lors d'une comparution très attendue devant le tribunal de Tokyo. Arrivé menotté avec une corde nouée autour de la taille, celui qui est soupçonné de malversations financières a lu une déclaration écrite en anglais, et a livré sa version des faits.



Carlos Ghosn affirme avoir été "faussement accusé et détenu de manière injuste". Rappelant avoir dédié "deux décennies de sa vie à relever Nissan et bâtir l'alliance", une entreprise qu'il dit aimer, il assure également avoir "agi avec honneur, légalement et avec la connaissance et l'approbation des dirigeants de la compagnie". De son côté, le juge a expliqué que si l'homme d'affaires était toujours en prison, c'était en raison d'un risque de fuite.



Le magistrat a également évoqué la possibilité d'altération de preuves pour justifier la garde à vue prolongée du magnat de l'automobile.

Une inculpation, trois gardes à vue

Le PDG de Renault a été mis en examen le 10 décembre dernier pour dissimulation aux autorités boursières d'une partie de ses revenus perçus chez Nissan : environ 5 milliards de yens (38 millions d'euros) sur cinq années, de 2010 à 2015.

À l'issue de cette première garde à vue, il a fait l'objet d'un nouveau mandat d'arrêt pour une minoration similaire d'émoluments, mais cette fois entre 2015 et 2018, puis d'un troisième, pour abus de confiance. Il est notamment accusé d'avoir effectué des virements d'un compte de Nissan au bénéfice d'un ami saoudien qui lui-même nie toute malversation.