publié le 20/02/2019 à 16:20

Un scandale de plus pour Carlos Ghosn ? L'ex-dirigeant de Renault-Nissan et sa femme auraient payé un séjour de luxe à huit couples d'amis à l'occasion du carnaval de Rio, en février 2018, selon les informations de l'Express. Ces largesses, d'un montant de 230.000 euros, auraient été réglées par Nissan Brésil, avant d'être refacturées à la filiale néerlandaise RNBV, financée à moitié par Renault et Nissan.



À l'exception des billets d'avion, les invités n'avaient pas un euro à dépenser. Ils étaient nourris, logés, et divertis aux frais de Renault et Nissan. Pour que ce voyage se déroule le mieux possible, des employés de Renault et Nissan, dont la cheffe de cabinet de Carlos Ghosn, avait été réquisitionnés. Arrivés à l'aéroport, les invités étaient transférés au prestigieux hôtel Hilton de Copacabana, où une suite attendait chaque couple.

La sécurité du couple Ghosn et de leurs invités n'avait pas été laissée au hasard. Deux véhicules blindés étaient mis à leur disposition à l'aéroport, mais aussi pour les sorties touristiques. De plus, des agents de sécurité privés étaient postés dans les lieux visités comme le Pain de Sucre ou le Jardin botanique "prêts à intervenir en cas d'incident quel qu'il soit", selon le programme du séjour remis à chacun des hôtes.

Des invités prestigieux

Parmi les invités de ce voyage de luxe figuraient Mario Saradar, président de la banque libanaise portant son nom dont Carlos Ghosn détient près de 5% d'actions, Misbah Ahdabun, député libanais également richissime promoteur immobilier, Harry Macklowe, dont la fortune est estimée à 2 milliards de dollars ou encore le président de la Poste libanaise, ami de Carlos Ghosn.

Du côté de Carlos Ghosn on justifie ce voyage

Du côté de Carlos Ghosn, rien de répréhensible. Auprès de l'Express, une interlocutrice justifie ce voyage de luxe. Selon elle, toutes les grosses entreprises françaises invitent leurs clients et partenaires à Rio pour le carnaval.



"De L’Oréal à Total en passant par Club Med, Leroy Merlin, Sofitel, Engie, Taittinger ou d'autres, les entreprises organisent des événements de relations publiques, comme à Roland Garros". Mais dans ce cas précis, les relations publiques semblent avoir été délaissées au profit des relations amicales.



Carlos Ghosn est inculpé pour dissimulation de revenus et pour abus de confiance et revenus minorés au Japon. Il est incarcéré depuis novembre 2018 à Tokyo.