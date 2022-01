Bruxelles : un Français écroué pour avoir poussé une femme sur les rails du métro

L'agression aurait pu être dramatique. Vendredi 14 janvier 2022, une femme a été violemment poussée sur les rails du métro de Bruxelles, en Belgique. Quelques heures plus tard, la séquence - diffusée sur les réseaux sociaux - avait suscité un vif émoi dans l'ensemble du pays.

Sur les images diffusées, on aperçoit un jeune homme portant un tee-shirt et un sac noir s'en prendre, sans raison apparente, à une femme qu'il projette sur les voies. La rame entrant en gare s'arrête à quelques centimètres de la victime, in extremis. Par chance, celle-ci n'a été que légèrement blessée dans la chute.

L'auteur présumé des faits a été interpellé quelques instants plus tard, toujours dans le métro, à une station différente. Celui-ci a été placé en détention, samedi 16 janvier, après avoir été inculpé pour "tentative de meurtre" par un juge d'instruction bruxellois.

Selon les médias belges, le suspect - un certain "Benjamin P." - serait originaire de la région de Nancy et âgé de 23 ans. Selon une source proche de l'enquête, il est connu des services français de police pour "des faits de vols et relatifs aux stupéfiants". Il n'aurait aucun lien avec la victime.