Marseille : séquestrée et violée, une adolescente retrouvée par la police grâce à son téléphone

Encore très choquée, c'est la fin du calvaire pour cette jeune fille de 14 ans, violée et séquestrée pendant 48 heures par deux hommes à Marseille. Une adolescente, qui avait fugué de chez elle depuis l'Ardèche, a été retrouvée dans un appartement de la cité phocéenne, vendredi 14 janvier. Elle avait prévenu par téléphone sa famille que deux individus la retenaient de force.

Interpellés dans le logement où a été retrouvée la victime, les deux hommes, âgés de 26 et 64 ans, ont été déférés dimanche devant le parquet de Marseille. Ils sont poursuivis pour "viols en réunion sur mineure et séquestration", après 48 heures de garde à vue. Pendant les interrogatoires, les mis en cause ont nié les viols et ont parlé de rapports sexuels consentis.

La mineure, traumatisée, a été transportée à l'hôpital aussitôt après sa libération. Les examens médicaux ont confirmé l'existence de lésions anales. De plus, la victime a été soumise à des fellations, a-t-elle confié. La jeune fille a pu rejoindre sa famille, a-t-on indiqué dimanche de source policière.

La police guidée sur Snapchat

Après avoir fugué, la jeune fille a expliqué avoir rencontré dans une soirée à Marseille un homme de 26 ans qui lui a proposé de l'héberger. Elle l'avait alors suivi dans un appartement où se trouvait un autre individu de 64 ans. Les deux individus l'auraient fait fumer du cannabis avant de la violer à tour de rôle, a-t-elle indiqué. L'alerte a été donnée vendredi : les parents avaient appelé la police leur rapportant avoir reçu un appel de leur fille où elle leur expliquait être séquestrée et avoir été victime de viols.

Les policiers ont réussi à retrouver l'adolescente en communiquant avec elle via les réseaux sociaux. Après avoir activé la localisation de son téléphone sur Snapchat, les agents ont pu identifier un immeuble du 15e arrondissement, dans une cité située dans les quartiers nord de la ville.

Les forces de l'ordre ont alors frappé sur toutes les portes de l'immeuble ciblé, une à une jusqu'à ce que la mineure leur confirme, via un simple message sur le réseau social, qu'ils étaient bien devant l'appartement où elle était séquestrée.

La sûreté départementale des Bouches-du-Rhône est en charge des investigations.