Paris : deux jeunes femmes retrouvées mortes dans le canal Saint-Martin et le canal de l’Ourcq

Week-end noir dans la capitale. Ce vendredi 14 janvier, un corps de sexe féminin a été repêché dans le canal Saint-Martin. Alertés par un témoin ayant vu un corps humain, les pompiers, policiers et médecins ne sont pas parvenus à réanimer la victime, en arrêt cardio-respiratoire. Comme le rapporte le Figaro, confirmant une information du Parisien.

Si dans un premier temps, la piste criminelle a été évoquée par les policiers, les examens médico-légaux n'ont pas mis en lumière de traces suspectes. Une main courante pour violences conjugales avait été retrouvée une valise près de la victime. "Les images de vidéo surveillance qui ont été visionnées montraient une femme déambulant seule aux abords du canal", confie une source proche du dossier au Parisien.

Et, moins de 24 heures après, une autre corps a été repêché dans le canal de l'Ourcq, dans le nord de Paris. Les secours n'ont pu que constater le décès de la victime, une femme également. Une enquête a été ouverte pour rechercher les causes de la mort. Selon nos confrères du Parisien, la femme était en grave dépression et avait évoqué à plusieurs reprises le suicide.

Ces drames ne sont, hélas, pas uniques dans la capitale. Chaque année, environ 50 corps sont repêchés dans les canaux et la Seine qui quadrillent Paris.