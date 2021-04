Brevet 2021 : le déroulé détaillé des épreuves

publié le 17/04/2021 à 06:00

C’est connu, c'est la fameuse épreuve écrite de français qui ouvre les hostilités du brevet des collèges. Cette année, elle aura lieu le lundi 28 juin 2021 de 9h à 12h. Comme d’habitude, elle durera 3 heures et sera divisée en deux parties.

De 9h à 10h30, les collégiens plancheront sur des questions de grammaire et compétences linguistiques, de compréhension et de compétences d’interprétation. Une dictée est également donnée par le surveillant pendant cette première partie.



La deuxième partie de l’épreuve de français dure elle aussi 1h30. Les collégiens auront 15 minutes de pause entre les deux, et reprendront de 10h45 à 12h15. Cette deuxième est un exercice de rédaction. Le lundi après-midi est consacré aux mathématiques. Les élèves plancheront pendant deux heures, de 14h30 à 16h30. Celle-ci comporte plusieurs exercices, dont un exercice d'informatique.

4 épreuves écrites

Le lendemain, auront lieu les épreuves de sciences et d’histoire-géographie. En effet, le mardi 29 juin débutera par l'épreuve d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique (EMC). Pendant 3h, de 9h à 11h, les élèves analyseront des documents. L’après-midi, l’épreuve de sciences qui vient conclure l’examen du brevet. Elle ne dure qu'une heure. C’est l’épreuve la plus courte. De 13h30 à 14h30, les collégiens choisiront deux matières entre trois proposées. Parmi elles : physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre (SVT) et technologie.

Enfin, une épreuve de langue vivante étrangère est prévue de 15h à 16h30, uniquement pour les candidats libres. Les résultats seront affichés dans chaque établissement scolaire durant la première quinzaine de juillet.

Pour dé- stresser les collégiens, rappelons que le brevet repose surtout sur le contrôle continu. La moitié des 800 points, provient en effet de l’évaluation du socle commun de connaissances. Les 400 autres points se répartissent au sein des quatre épreuves écrites.

Alors que le français et les mathématiques représentent 100 points chacun, l’histoire-géographie et les sciences représentent 50 points chacun. 100 points sont également accordés à l’oral individuel. Lors de cet oral, qui sera passé avant les épreuves écrites finales du brevet, les collégiens expliquent un projet mené en histoire des arts.