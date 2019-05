publié le 17/05/2019 à 09:48

Frédéric Péchier, ancien anesthésiste réanimateur de la clinique Saint-Vincent de Besançon a été mis en examen hier pour 17 cas suspects supplémentaires. La justice le soupçonne d'avoir empoisonné 24 personnes en tout depuis 2008, dont 9 sont mortes. Il a été placé sous contrôle judiciaire, mais laissé libre. Quel est le profil des ces tueurs médecins ou infirmiers ?



Frédéric Péchier était anesthésiste-réanimateur, un métier dont l'objectif était notamment de ramener à la vie des patients, un métier qui attire potentiellement les tueurs en série. "Ce sont essentiellement des femmes qui sont des tueuses en série en blouse blanche", explique Stéphane Bourgoin, criminologue, sur RTL. Parmi elles, "Antoinette Sierri, condamnée à la peine de mort en 1926 pour une douzaine de cas et suspectée d'une trentaine d'autres" ou encore Christine Malèvre qui "avait avoué une trentaine de meurtres de patients dans un hôpital de Mantes-la-Jolie", raconte-t-il.

Un certain nombre de ces tueurs "ne va pas se satisfaire de cette carrière un peu médiocre d'infirmier ou ont des conflits personnels dans les hôpitaux dans lesquels ils travaillent et donc vont commettre un premier passage à l'acte à cause d'une situation de stress extrême", explique le spécialiste. Il y a parfois "un désir de toute puissance et de contrôle", précise-t-il.

"Les enquêtes sont rendues très très difficiles parce que contrairement à d'autres types de tueurs en série, il n'y a pas de scènes de crimes à proprement parler", ajoute-il.