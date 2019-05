et Claire Gaveau

publié le 16/05/2019 à 05:18

Après 48 heures de garde à vue, le docteur Frédéric Péchier doit être fixé sur son sort ce jeudi 16 mai : l'anesthésiste de Besançon, poursuivi depuis 2017 pour sept empoisonnements présumés, pourrait être mis en examen de nouveau pour de nombreux autres cas si les soupçons se confirmaient.



Après une enquête préliminaire parallèle de deux années, la justice cherche désormais à faire la lumière sur son éventuelle implication dans une cinquantaine d'autres incidents médicaux suspects qui pourrait dissimuler des "faits d'empoisonnement potentiels".

Un enfant de quatre ans, opéré des amygdales en 2016 et qui a survécu à deux arrêts cardiaques, figure notamment sur la liste. S'il n'a aucune séquelle physique, le petit Teddy souffre aujourd'hui de troubles psychologiques. Et pour les parents, aucun doute dorénavant, l'intervention de l'anesthésiste est en cause.

