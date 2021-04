publié le 04/04/2021 à 22:42

La ville de Combs-la-Ville en Seine-et-Marne est encore sous le choc du cambriolage violent qui a eu lieu au domicile de Bernard Tapie dans la nuit du samedi au dimanche 4 avril. Les quatre malfaiteurs encagoulés et vêtus de combinaisons noires ont fait irruption vers minuit et demi : ils ont frappé et ligoté les victimes avec des câbles électriques, a expliqué à l'AFP une source proche de l'enquête. L'homme d'affaire de 78 ans, atteint d'un cancer, et sa femme Dominique ont fini par réussir à se libérer de leurs liens mais des bijoux leur ont été dérobés.

Le maire de Combs-la-Ville, Guy Geoffroy réagit : "Physiquement, les visages sont tuméfiés, on voit bien qu'ils ont été sauvagement agressés, c'est très choquant. Psychologiquement, Bernard Tapie a pris l'habitude de faire face à beaucoup de difficultés. Donc l'homme était debout et son épouse également. Ce sont des gens vaillants mais ils étaient très affectés et très en colère."

Bien que discrets, le couple Tapie connaît bien la ville : "Ils vivent depuis plus de 20 ans ici, et ils n'ont éprouvé de difficulté particulière ici. On les voit souvent sur le marché communal le samedi matin. Ils sont dans le paysage ordinaire de notre commune et ne bénéficient d'aucune protection particulière", a conclu Guy Geoffroy.