Bernard et Dominique Tapie séquestrés : "On a beaucoup d'hématomes", confie sa femme à RTL

publié le 04/04/2021 à 09:42

Dans la nuit de samedi à dimanche, Bernard Tapie et son épouse Dominique Tapie ont été les victimes d'un violent cambriolage à leur domicile en région parisienne. Quatre individus ont frappé et ligoté les victimes à leur domicile avant de repartir avec leur butin, dont le montant n'a pas été communiqué.

Si le couple confie qu'il ne peut pas "parler pour le moment", l'épouse de l'ancien député a déclaré qu'elle avait encore quelques séquelles de l'agression. "On ne peut pas parler, ce n'est pas possible", a-t-elle dit, avant d'ajouter : "On s'en sort avec beaucoup d'hématomes", explique Mme Tapie au micro de RTL.

Légèrement blessée pendant la séquestration, elle a été transportée à l'hôpital contrairement à Bernard Tapie qui a refusé d'être pris en charge. La PJ de Versailles mène désormais les investigations pour vol aggravé avec violences et séquestration, a indiqué à l'AFP une autre source proche de l'enquête.