Les infos de 5h - Bernard et Dominique Tapie agressés : une enquête qui s'annonce difficile

publié le 05/04/2021 à 05:21

Dans la nuit de samedi à dimanche, Bernard Tapie et son épouse Dominique Tapie ont été les victimes d'un violent cambriolage à leur domicile en région parisienne. Quatre individus ont frappé et ligoté les victimes à leur domicile avant de repartir avec leur butin, dont le montant n'a pas été communiqué.

Aux enquêteurs, les époux Tapie n'ont pu donner qu'une description succinct de leurs agresseurs. Leur origine présumée, leur tenue : les quatre hommes portaient des vêtements sombres et des cagoules. Une paire de gants est retrouvée dans la maison sur place, en revanche, la maison n'est pas équipée de caméras de vidéo-surveillance, ce qui ne facilite pas la tâche des policiers de la PJ de Versailles. Aucun témoin n'a vu la voiture avec laquelle les cambrioleurs sont arrivés et repartis de la résidence. Autre axe d'enquête, surveiller le marché noir pour voir s'ils ne tentent pas d'y revendre les bijoux, montres et téléphones dérobés.

