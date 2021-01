publié le 11/01/2021 à 14:26

Dans la nuit de dimanche à lundi, vers une 1h du matin, deux policiers bayonnais repèrent une voiture qui "zigzague" sur la route et tente de la contrôler. La conductrice, âgée de 37 ans, accélère mais les deux hommes parviennent à la rattraper et à la bloquer.

La jeune femme a alors redémarré au moment où les policiers avaient mis pied à terre et roulait de plus en plus vite. Elle a d'ailleurs percuté l'un des deux agents, blessé au genou. C'est à ce moment-là que l'autre agent a fait usage de son arme mais "les circonstances restent à préciser", explique le procureur de la République de Bayonne, Jérôme Bourrier.

La jeune femme est médicalisée sur place avant d'être transportée par le SMUR, indique à RTL.fr le commissariat de Bayonne. Selon une source policière, elle est décédée deux heures plus tard à l'hôpital de Bayonne.



Le policier, auteur des coups de feu, est actuellement en garde à vue, d'après nos informations. Selon nos confrères d'Europe 1, l'automobiliste était connue des services judiciaires pour des affaires de délit de fuite, de menace de mort et de vol.

L'IGPN saisie

La police judiciaire de Bayonne ainsi que l'IGPN sont cosaisies de l'enquête. Deux enquêtes préliminaires ont été ouvertes par le parquet de Bayonne, "l'une pour tentative d'homicide sur policiers, l'autre pour déterminer les circonstances de l'ouverture de feu", a précisé le procureur Jérôme Bourrier.