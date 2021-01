Puy-de-Dôme : un lycée ferme ses portes après des menaces de mort

et AFP

publié le 11/01/2021 à 14:13

"Des insultes et des menaces de morts" ont conduit le lycée de Pierre Joël Bonté de Riom, dans le Puy-de-Dôme, a fermé ses portes, lundi 11 janvier. Ces menaces ont visé des enseignants, rapportent des sources concordantes. Un élève âgé de 15 ans a été placé en garde à vue et une enquête pour "menaces de mort sous conditions" a été ouverte et confiée au commissariat de Clermont-Ferrand, a indiqué à l'AFP le procureur de la République Éric Maillaud.

D'après lui, les premiers messages envoyés la semaine dernière à des professeurs et conseillers d'éducation étaient "à caractère pornographique". Mais ce week-end, ils sont devenus des "menaces de violences, de viol et de mort". Dans le dernier message figurait également une pièce jointe : une image en lien avec le jihadisme "comme on en trouve partout". Malgré tout, les autorités écartent pour l'instant la piste terroriste. À noter qu'un autre élève avait été placé en garde à vue pendant ce week-end avant d'être libéré par les forces de l'ordre.

Ces menaces avaient été envoyées par courriel via l'ENT, un outil de communication de l'Éducation nationale qui permet aux établissements de communiquer avec les familles. "Des investigations informatiques se poursuivent", a indiqué M. Maillaud, confirmant une information du quotidien régional La Montagne.

De son côté, le porte-parole du rectorat a annoncé que la fermeture du lycée avait pour but de "protéger les élèves et le personnel". "Nous accueillons les lycéens qui n'auraient pas reçu l'information et le personnel qui souhaite venir", a-t-il ajouté. Une cellule psychologique a été mise en place dans l'établissement scolaire où près de 1.000 élèves sont inscrits.