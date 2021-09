Bayonne : trois médecins suspectés d’avoir escroqué 610.000 euros à la CPAM

Trois chirurgiens dans le collimateur de la justice. À la suite d’une enquête interne réalisée par la Sécurité sociale, trois médecins exerçant à la clinique Belharra à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) sont soupçonnés d’avoir escroqué 610.000 euros à la Caisse primaire d’Assurance maladie (CPAM).

Comme le rapporte ce jeudi 2 septembre France Bleu Pays Basque, les suspects ont démenti ces accusations alors que l’établissement médical n’a fait aucun commentaire. “L’affaire concerne la relation entre des médecins libéraux et la CPAM. La clinique n’intervient à aucun moment dans cette relation”, a expliqué la clinique.

Cela faisait plusieurs mois que la Sécurité sociale enquêtait sur ces trois praticiens qui officient dans le service thoracique et cardiovasculaire de cet établissement situé à Bayonne. Leurs contrôles ont révélé “de probables surfacturations ou actes fictifs”, détaille le 20minutes.

Un chirurgien interdit d'exercer depuis des mois

Selon nos confrères, le premier médecin aurait escroqué "60.000 euros, le deuxième 110.000 euros et le dernier 440.000 euros”. Si aucune mise en examen n’a pour l’heure été décidée, la brigade financière de la police judiciaire devra confirmer ou non les actes suspects dénoncés par la CPAM et les sommes détournées.

À noter que l’un des chirurgiens soupçonnés dans cette affaire faisait l’objet d’une interdiction d’exercer depuis mars dernier pour une durée de 18 mois. En cause : un défaut de paiement de 242.000 euros de cotisations sociales à l’Urssaf d’Aquitaine.