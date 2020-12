publié le 02/12/2020 à 07:19

Une infirmière et son mari ont été interpellés à Marseille ce mardi 1er décembre. Ils sont soupçonnés d'avoir détourné 1,3 million d'euros à l'Assurance maladie grâce à des fausses factures. Une escroquerie quasi industrielle qui leur permettait de vivre grand train.

Lorsque les enquêteurs marseillais ont pénétré dans la maison du couple, ils ont découvert une belle voiture ainsi que 230.000 euros sur différents comptes bancaires. Mais l'infirmière et son mari ne se sont pas arrêtés là, les enquêteurs les soupçonnent d'avoir récupéré 1,3 million en les détournant des caisses primaires d'Assurance maladie de plusieurs départements.

Le procédé est le suivant : ils ont réalisé pendant des mois de fausses ordonnances en usurpant le nom de différents médecins ainsi que leur cachet. Ils facturaient des actes non réalisés, qui étaient ensuite remboursés sur leur compte en banque. Le couple a été remis en liberté ce mardi mais il risque gros. Après la même arnaque en 2018, une infirmière libérale et une sage femme de Lyon avaient été condamnées à deux ans de prison dont un an ferme.

