Le 13 novembre 2015, des attentats ont fait plus d'une centaine de morts en Île-de-France. Le procès, qui devrait se tenir en 2021, s'annonce hors normes. 350 avocats sont attendus, de nombreux journalistes, et surtout, plus de 1.700 victimes et proches de victimes se sont déjà portés partie civile.

Pour leur permettre de suivre les audiences, Jean-Michel Hayat, premier président de la Cour d'appel de Paris veut donc mettre en place une webtélé. Il explique en exclusivité sur RTL: "La Chancellerie est en train d'expertiser la webtélé sécurisée qui permet à partir de son domicile, par Internet, de suivre les débats en cours dans la salle d'audience."

"Ce serait une belle avancée, commente le premier président de la Cour d'appel de Paris. On ne peut pas demander à des victimes de suivre un procès pendant 6 mois dans une salle d'audience, chacun a sa vie et c'est heureux que la vie reprenne ses droits, mais il faut permettre aussi aux victimes de suivre les grands moments d'un procès."

Je pense qu'on devrait y arriver. Jean-Michel Hayat, premier président de la Cour d'appel de Paris, à propos de la mise en place d'une web-télé pour le procès des attentats du 13-Novembre.





"On est train de voir comment, techniquement, c'est faisable, ajoute Jean-Michel Hayat. On l'avait envisagé pour le Mediator, mais le temps était insuffisant pour mettre en place ce système. Là, je pense qu'on devrait y arriver." Le ministère de la Justice doit encore valider le dispositif, qui devra être très sécurisé, pour éviter que des images de ce procès se retrouvent sur Internet.

Une structure permettant d'asseoir 550 personnes devrait par ailleurs être construite dans la salle des pas perdus de l'ancien Palais de justice, sur l'Île de la Cité, et les débats seront sans doute retransmis dans d'autres salles du palais.