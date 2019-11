publié le 11/11/2019 à 18:49

La plupart des Français ont connu François Molins en 2015, lors de la terrible vague d'attentats qui a frappé la France. Il était alors procureur de la République de Paris, et menait les conférences de presse, minutieusement préparées, afin d'informer et de rassurer sans gêner les enquêteurs.

Désormais procureur général près la Cour de cassation, il est revenu au micro de RTL sur cette soirée du 13 novembre 2015. Ce soir-là, il n'a "pas vraiment ressenti de la peur car on était dans l'action, c'était plutôt une angoisse. On était face à une sorte de spirale infernale, on avait l'impression que l'on n'en sortirait jamais. C'était très angoissant et déstabilisant", confie le magistrat.



Dans le documentaire Rendre justice, de Robert Salis (qui sort le 13 novembre en salles), François Molins raconte une scène de cette soirée du 13 novembre qu'il n'"oubliera jamais". "J'ai vu le corps d'une femme (une victime des attentats, ndlr) qui reposait, et dans son sac, un téléphone qui n'arrêtait pas de sonner. Tout ça dans le silence", explique-t-il.

Pour lui, les magistrats "ont le droit d'avoir des émotions. Le défi c'est d'arriver à les maîtriser, les garder pour soi, faire en sorte qu'elles ne perturbent pas notre travail", poursuit l'homme de justice.