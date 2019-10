et AFP

publié le 21/10/2019 à 13:52

Les investigations concernant l'attentat meurtrier du 13 novembre 2015 sont terminées. Les juges d'instruction chargés de l'enquête ont indiqué, ce lundi 21 octobre , leur volonté de clore l'information judiciaire et de laisser un mois aux parties concernées pour les observations, ainsi que pour les réquisitions du Parquet national antiterroriste (PNAT). À l'issue de ce délai, les juges donneront une décision finale quant à la tenue d'un procès. Ce dernier devrait avoir lieu, au minimum dans un an.

L'enquête a permis de mettre au jour une immense cellule jihadiste, forte de plusieurs ramifications à travers l'Europe. 14 personnes impliquées dans cette affaire, dont onze actuellement en détention provisoire, sont mise en examen dans le cadre des investigations.

Parmi elles figure Salah Abdelslam, dernier membre en vie des trois commandos djihadistes qui ont frappé la capitale française, le soir du 13 novembre 2015. Arrêté en Belgique, il est également inculpé dans le dossier sur les attentats de Bruxelles du 22 mars 2016. Cinq autres suspects, parfois présumés morts en Syrie ou en Irak, comme les frères Clain, font l'objet d'un mandat d'arrêt.

Les attentats du 13 novembre, revendiqués par l'État islamique, ont fait 130 morts et plus de 350 blessés. Il s'agit de l’attaque la plus meurtrière sur le sol français depuis la Seconde Guerre mondiale.