Attentats du 13-Novembre : ce que l’on sait du procès

publié le 13/11/2020 à 08:00

131 morts et plus de 400 blessés. Le 13 novembre 2015, Saint-Denis et Paris ont été frappés par des attentats particulièrement meurtriers. Dans la soirée, neuf terroristes de trois commandos distincts ont semé la mort aux abords du Stade de France, sur les terrasses de cafés parisiens ainsi qu'au Bataclan. Cinq ans après, un procès hors-norme est en préparation et doit débuter en janvier 2021.

20 suspects doivent être jugés à cette occasion. À côté de Salah Abdeslam, seul rescapé des commandos accusé d'avoir déposé les trois kamikazes du Stade de France, on trouve des hommes soupçonnés d'avoir été des logisticiens, des convoyeurs, des planificateurs ou encore des intermédiaires. Cinq suspects sont présumés morts en terre de jihad, mais seront jugés quand même, au cas où ils seraient toujours vivants.

En face, ce sont plus de 1.750 victimes et proches qui se sont constituées parties civiles. Avec elles, près de 350 avocats et de nombreux journalistes sont attendus à ce procès. Des travaux sont en cours dans l'historique Palais de justice de Paris pour l'accueillir dans une salle assez grande et sécurisée. Le procès s'annonce déjà hors-norme et devrait durer six mois. Le dossier d'enquête est composé de 472 tomes et d'un million de pages.