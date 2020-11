publié le 12/11/2020 à 09:00

Ils ont choisi de faire une force de leur tragédie. Pierre et Myriam Cabon ont tous deux trente ans et ils ont fondé l'association "Wheeled world", le monde sur des roues en français. Le premier était présent au Bataclan le 13 novembre 2015 et a été blessé lors de l'attentat. Aujourd'hui paraplégique, il confie sur RTL comment il a traversé cette épreuve, presque cinq ans jour pour jour après la tragédie.

"Le Bataclan est présent depuis cinq ans dans nos vies, mais au fur et à mesure on pense plutôt à l'après et aujourd'hui on est vraiment projeté sur ce qu'on a pu en faire et comment le fauteuil que j'ai aujourd'hui est devenu notre force", confie ce jeudi 12 novembre le rescapé de l'attaque. Pierre raconte comment il a passé sept mois et demi aux Invalides afin de "réapprendre à vivre normalement".

Après cette longue période de rééducation, le couple choisit de se marier et de faire malgré tout les voyages qu'ils avaient prévus avant le drame. "On a envie de vivre très intensément", confie son épouse Myriam, sur sa vie après l'attaque. "On a passé le pas en 2017", explique Pierre. Après leur voyage de noces aux États-Unis dans les parcs nationaux, ils réalisent qu'il est possible de voyager quand on est handicapé.

L'aventure est possible en fauteuil Pierre Cabon, rescapé du Batacla, sur RTL.





Ils créent alors l'association "Wheeled World" pour montrer leur aventure autour du monde malgré le handicap. "Ça fait peur le monde du handicap c'est un monde qu'on connaît pas du tout", reconnaît l'épouse de Pierre et co-fondatrice de l'association. Si leur tour du monde a été interrompu par le Covid-19, ils continuent leurs pérégrinations en France avec une mini-série baptisée "Les éclaireurs" pour "mettre en avant les moyens de voyager en fauteuil, explique Myriam. "L'aventure est possible en fauteuil", martèle avec optimisme et résilience Pierre Cabon, cinq ans après le Bataclan. Un beau message d'espoir.