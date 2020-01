Bataclan : La rencontre bouleversante entre le père d'une victime et celui d'un des terroristes

publié le 06/01/2020 à 10:51

Une rencontre qui force le respect. Deux pères, qui ont chacun perdu l'un de leurs enfants pendant l'attentat du Bataclan le 13 novembre 2015 à Paris, unissent leur peine. Pourtant, rien ne semblait commun à ces deux pères.

L'un, Georges Saline, a perdu sa fille Lola 28 ans, qui assistait au concert ce soir-là. L'autre Azdyne Amimour à perdu son fils Samy, 28 ans également mais qui n'était pas au concert pour les mêmes raisons. Samy faisait parti des terroristes qui ont semé le chaos.

Deux hommes, deux peines, mais un même combat : vaincre le terrorisme. Plus de quatre ans après le drame et alors que le procès des attentats doit s'ouvrir cette année, ces deux pères publient un livre, ensemble.

Un dialogue saisissant et bouleversant entre deux hommes que tout semblait opposer. Pourtant, lorsque Le Point interroge Georges Saline, le père de Lola répond : "Il n'y a pas de hiérarchie dans le chagrin. Je ne suis pas certain que la souffrance des familles de victimes soit par nature plus grande que la souffrance des familles de terroristes. Nous portons tous les deux un deuil."

Il nous reste les mots est le titre de cet ouvrage qui sortira jeudi 9 janvier aux éditions Robert Laffont.