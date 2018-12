publié le 15/12/2018 à 12:22

L’enquête continue à Strasbourg sur l’attentat commis dans le centre-ville mardi 10 décembre. Le parquet annonce ce samedi la levée de trois gardes à vue dans le cadre de cette enquête, celle des parents et de l’un des frères de Chérif Chekatt. Quatre autres personnes de l’entourage du terroriste présumé restent en garde à vue.



Après deux jours de traque, Chérif Chekatt, l'auteur présumé de l'attentat de mardi soir, a été abattu par un équipage de la brigade spécialisée de terrain (BST) qui l'avait repéré rue du Lazaret, dans le quartier du Neudorf. Chérif Chekatt était un délinquant multirécidiviste, fiché S pour sa radicalisation. Les enquêteurs cherchent à déterminer s'il a bénéficié de complicités pour l'attentat de mardi, revendiqué par Daesh.



Emmanuel Macron s'est recueilli vendredi soir devant la statue du général Kléber, sur la place éponyme et a déposé une rose à côté des nombreuses bougies, des fleurs et des messages laissés depuis mercredi par les passants. Un rassemblement citoyen est organisé dimanche à Strasbourg en hommage aux victimes de la tuerie mardi, qui a fait quatre morts et douze blessés, à l'appel d'associations et de partis politiques.