publié le 21/09/2020 à 13:55

Le procès des attentats de janvier 2015 entre dans sa quatrième semaine. Un évènement recommence à être évoqué, la prise d'otage de l'Hyper Cacher. Des heures durant, Amédy Coulibaly s'est retranché dans ce magasin situé Porte de Vincennes.

Après l'intervention du RAID et de la BRI, le bilan est lourd : quatre décès. Des otages ont survécu, notamment ceux qui s'étaient cachés dans la chambre froide de la grande surface. Parmi ceux-là, Noémie, aujourd'hui âgée de 32 ans, qui évoque un "miracle".

"On se retrouve tous en bas, dans la réserve du magasin. On cherche tous la même chose : une issue de secours, une porte..." raconte la rescapée. "On se rend compte qu'il n'y a aucun moyen de sortir. On s'enferme dans des pièces, qui sont des chambres froides et on attend".

Pour eux, l'attente semble alors interminable, "c'est un peu la pagaille parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il se passe en haut [...] le temps était très très long". Et les conditions à l'intérieur de la chambre froide n'ont pas rendu l'attente plus facile, "il faisait assez froid, dans les 0°; -5°C."

Arrive finalement l'assaut, "on entend des bruits, des bruits interminables. Quelques minutes plus tard, une porte s'ouvre et on voit les services de l'ordre qui nous font sortir". Aujourd'hui, elle estime avoir eu "une chance énorme" de s'en être sortie.