publié le 14/09/2020 à 13:53

C'est une famille dévastée qui défile à la barre, sous la photo du gardien de la paix en uniforme blanc. Les trois sœurs d'Ahmed Merabet sont venues rendre hommage à celui qui avait pris les commandes à la maison après la mort du père de famille.

Morgane, sa compagne, est également présente. "J'ai tout perdu mais je suis debout face à vous", lance-t-elle aux accusés sans les regarder avant de poursuivre : "Vous n'aurez ni ma haine, ni mon pardon".

Elle évoque cette vidéo tournée par un voisin qui l'a ensuite postée sur Facebook. On y voit Merabet à terre, blessé. Chérif Kouachi approche et l'achève à bout portant. L'une des sœurs du policier était devant la télévision. "Mon frère m'appelle pour me dire qu'Ahmed est mort. Je comprends alors que la vidéo que j'ai vue ce matin, c'était mon frère", raconte-t-elle.

"J'en veux énormément à la personne qui a mis cette vidéo sur les réseaux sociaux, et aux chaînes de télé qui l'ont passée en boucle et la repassent encore maintenant. C'est un cauchemar", explique la sœur d'Ahmed Merabet.

"On a essayé de préserver Maman. Malheureusement, elle a vu son fils se faire assassiner. Maman n'a plus goût à rien, elle s'inquiète constamment pour nous. Elle dort avec un tee-shirt d'Ahmed sous son oreiller", conclut-elle.

