Attaque au couteau à Rambouillet : où en est l’enquête ?

publié le 29/04/2021 à 09:16

Près d'une semaine après l'attaque commise dans un commissariat des Yvelines, qui a coûté la vie à une fonctionnaire de police, l'enquête se poursuit et s'est déployée sur deux fronts.

D'abord, la recherche d'éventuelles connexions jihadistes du tueur de Rambouillet. À ce stade, les limiers de l'antiterrorisme n'en ont trouvé aucune, ni dans ses traces numériques, ni dans son entourage. Aucune preuve d'allégeance à un groupe terroriste n'a été retrouvée non plus. Seules la radicalisation récente du Tunisien et sa revendication d'un islam intégriste sur Facebook et auprès de ses proches ne font aucun doute.

L'autre axe d'investigation se concentre sur le profil psychologique de Jamel G.. Les photos pornographiques très nombreuses retrouvées dans son téléphone, mettant en scène des travestis et des transexuels, témoignent d'un paradoxe troublant avec la revendication d'un islam conservateur, selon les enquêteurs. Les policiers ont aussi mis la main sur quelques photos pédopornographiques illégales, mettant en scène des mineurs.

Autre élément, enfin : d'après le père du tueur, rencontré hier par RTL, son fils était devenu comme fou ces dernières semaines. Il était perturbé, instable et lui faisait peur, a-t-il expliqué. Un profil très éloigné du soldat de Daesh, qui a pourtant adopté le même mode d'action.