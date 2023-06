Annecy : une vidéo montrant l'attaque au couteau cumule plus d'un million de vues sur les réseaux sociaux

L'horreur en images sur les réseaux sociaux. Quelques heures après l'attaque au couteau survenue dans un parc bordant le Lac d'Annecy, une vidéo montrant la scène a été mise en ligne par une source anonyme sur les réseaux sociaux.

Cette séquence insoutenable d'un peu plus d'une minute et trente secondes montre un homme correspondant à la description de l'assaillant d'origine syrienne déambuler dans le parc un couteau à la main et poignarder plusieurs personnes, semblant viser particulièrement des enfants, sous les cris des parents assistant à l'attaque, tandis qu'un homme muni d'un sac à dos tente, tant bien que mal, de s'interposer face à lui.

A l'heure où était publié cet article, la vidéo cumulait déjà plus d'un million de visionnages et des milliers de partages sur Twitter, où elle était toujours disponible et republiée par plusieurs utilisateurs.

Diffuser et partager cette vidéo est passible de poursuites

Comme le rappellent les autorités, il est bien évidemment interdit de diffuser ou de participer à la propagation de cette vidéo par le biais des retweets, des likes et même de simples commentaires.

Les personnes diffusant et partageant des vidéos montrant des violences aux personnes s'exposent à des sanctions pénales, pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende. Le ministère de l'Intérieur appelle les internautes à signaler ces vidéos sur la plateforme officielle Pharos accessible à l'adresse suivante.

Twitter une nouvelle fois pris en défaut de modération

Ce drame met une fois de plus en lumière les faiblesses structurelles dans la modération de Twitter. La plateforme affirme, d'après nos constatations et celles de plusieurs internautes ayant signalé la séquence, que ce contenu "n'a pas enfreint les règles de la plateforme en matière de médias sensibles".

Il illustre les difficultés récurrentes rencontrées par le réseau social, amplifiées depuis son rachat par Elon Musk, et plus largement les grands réseaux sociaux de ce monde, pour modérer les contenus sensibles. Un exercice complexe mené par des systèmes d'intelligence artificielle imparfaits et des modérateurs humains en nombre insuffisant qui se retrouvent trop souvent dans l'incapacité de réguler des contenus republiés à multiples reprises et poussés par des algorithmes pensés pour favoriser la viralité.

Ces lacunes ont été régulièrement mises en évidence ces dernières années lors de différents attentats dont les images se sont retrouvées diffusées en boucle et parfois même en direct, comme après les attaques à Christchurch et à Halle en 2019.

