Annecy : huit tonnes d'armes saisies, un homme écroué

publié le 15/12/2020 à 23:44

Les forces de l'ordre ont mis la main sur huit tonnes d'armes à Annecy, vendredi 11 décembre, alors qu'elles menaient une perquisition chez un homme âgé d'une vingtaine d'années. Les munitions et armes à feu étaient pour la plupart issues de la Seconde Guerre mondiale, a indiqué la police judiciaire, confirmant une information du Dauphiné Libéré qui évoque 10 tonnes de matériel.

Interpellé le 4 décembre, le jeune homme a orienté les enquêteurs vers une zone industrielle au sud de la ville, où il cachait une immense réserve. Le trafiquant proposait à la vente des armes depuis plusieurs semaines et était déjà connu des services de police pour des faits de violences et de séquestrations. Il logeait chez un couple qui "avait connaissance du trafic mais n'y prenait pas part", a précisé à l'AFP le commissaire Guillaume Fauconnier. "Cela représente des milliers d'armes", a déclaré le commissaire. Le suspect était "en capacité de les remettre en fonctionnement et de les proposer à la vente".

Pour mener cette intervention jugée dangereuse, le responsable a demandé l'assistance de la section balistique de l'Institut national de police scientifique (INPS), des démineurs de Lyon et des militaires du 27e BCA d'Annecy. La justice a décidé de poursuivre le jeune homme pour "trafic d'armes" : il a été écroué après sa garde à vue et sera jugé le 28 décembre.