Angers : un enseignant mis en examen après avoir "invité" un élève à changer de religion

"Depuis Vercingétorix, la France est un pays catholique et blanc". Un professeur de 51 ans, enseignant dans un lycée professionnel catholique d'Angers, a été mis en examen pour "incitation à la discrimination raciale ou religieuse", "harcèlement moral" et "dénonciation mensongère", a-t-on appris ce dimanche 12 décembre auprès du parquet. Il aurait invité, ses élèves musulmans à changer de religion.

Comme le rapporte Ouest France, l'enseignant aurait déclaré lors d'un cours le 30 novembre dernier que "les établissements catholiques auraient dû continuer à n’enseigner qu’à des élèves de confession catholique". Peu de temps après, deux plaintes croisées ont été faites les 2 et 3 décembre. La première par un élève de 16 ans, l'accusant d'avoir "invité" les élèves musulmans à "changer" de religion. La deuxième plainte vient du professeur en question, qui dit avoir été victime de violences de la part de cet élève.

Après sa garde à vue le 9 décembre, nos confrères du Monde l'ont joint par téléphone. Le professeur plaide l'humour : "J’enseigne le droit et l’histoire juridique qui est beaucoup rattachée au catholicisme et à la chrétienté. Une élève me dit qu’il n’y a pas de religion en France, que la seule qui existe c’est la laïcité. Je lui rappelle qu’on est dans un établissement catholique, qu’à une époque des prêtres et des sœurs enseignaient à ma place et que les élèves étaient catholiques. Et, au second degré, je dis que si des musulmans le veulent, ils peuvent nous rejoindre", a-t-il expliqué.

Ce professeur d'éco-gestion est également maire d'une commune du Maine-et-Loire. Selon Le Monde, il est "actuellement encarté aux Républicains" après avoir "auparavant milité aux côtés de Philippe de Villiers et Nicolas Dupont-Aignan". L'enseignant a été mis à pied par l'établissement puis suspendu par le recteur d'académie. Renvoyé en correctionnelle, son procès est prévu le 4 mai prochain.