États-Unis : apparu en drag queen à la télé, un pasteur sanctionné

Pour avoir fait une brève apparition télévisée en drag queen, coiffé d'une massive perruque rose et dans un justaucorps à paillettes, un pasteur protestant américain a été écarté de son ministère, a confirmé mercredi à l'AFP le responsable local de sa congrégation.

Craig Duke, 62 ans, a fait le mois dernier un passage très remarqué --au moins par certains de ses paroissiens horrifiés-- dans l'émission de la chaîne HBO "We're Here": on l'y voit notamment chaussé de cuissardes à hauts talons, un crucifix autour du cou, avec du rouge à lèvres et un épais fard à paupières mauve.

À la suite de cet instant médiatique qu'il a qualifié de "puissant moment spirituel", dans une interview à l'agence Religion News Service, le pasteur membre de l'Eglise méthodiste unie s'est retrouvé plongé dans une vive controverse.

Aucune infraction disciplinaire

Face aux "nombreux appels et emails très critiques", mais également de soutien, le responsable local de cette église a décidé de "relever de sa mission pastorale" le pasteur Duke, rabotant son salaire et lui interdisant d'assurer les offices religieux dans son église près d'Evansville, dans l'Etat septentrional de l'Indiana.

Toutefois, a souhaité tempérer Mitch Gieselman, dans une lettre aux paroissiens, le pasteur Duke "n'a été reconnu responsable d'aucune infraction au règlement disciplinaire" de l'Eglise méthodiste unie.

Le sort du pasteur a suscité un élan d'émotion, illustré par une cagnotte en ligne qui a totalisé mercredi près de 60.000 dollars de dons. "Puisse la passerelle de compréhension et d'acceptation de la communauté LGBTQ se prolonger à travers notre communauté et au-delà", a souhaité mercredi le pasteur et sa compagne, dans un communiqué.