Albi : elle piège son ex-copain et le filme en train de se faire rouer de coups

publié le 13/11/2020 à 17:44

Dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 novembre, un jeune homme a été victime d'un guet-apens à Albi, dans le Tarn. Après avoir rejoint son ex-petite amie qui lui avait donné rendez-vous, le jeune Albigeois de 18 ans a été roué de coups et menacé avec un couteau pendant que son ex-copine filmait la scène.

Prétextant une discussion et la nécessité de récupérer des affaires, une jeune femme a donné rendez-vous a son ex-petit ami dimanche soir, malgré le confinement en rigueur, indiquent les policiers du Tarn. À son arrivée sur les lieux et après avoir échangé quelques mots avec son ex-copine, deux autres jeunes hommes sont arrivés sur place, dont le nouveau petit ami de la jeune femme.

Ce dernier, âgé de 19 ans, s'est immédiatement mis a frapper l'ex-petit copain, lui assénant des coups de poing au visage et le menaçant avec un couteau. Pendant ce temps-là, la jeune femme filmait l'agression avec son téléphone portable. Si la victime a réussi à prendre la fuite, poursuivie par le jeune homme au couteau, elle a fini par s'arrêter de courir. C'est à ce moment là que la jeune femme a tenté de l'assommer avec un objet en verre, précisent les enquêteurs dans leur publication Facebook.

Des "ragots" à l'origine du guet-apens

Une fois parvenu à semer ses bourreaux, en abandonnant le scooter avec lequel il est venu au rendez-vous, le jeune homme de 18 ans a contacté la police qui s'est rapidement rendu sur place. La jeune femme, son nouveau petit ami et la troisième personne présente ont été interpellés le soir même au domicile de la petite-amie et ont tous les trois été placés en garde à vue.

Lors de son interrogatoire, la jeune femme a expliqué avoir passé une soirée alcoolisée avec des amies durant laquelle des "ragots", qui auraient été colportés par son ex, lui sont revenus aux oreilles, ce qui l'a fortement énervée. Elle a reconnu tous les faits qui lui étaient reprochés. Son nouveau petit-ami a pour sa part indiqué qu'il avait voulu punir le jeune homme pour avoir manqué de respect à sa copine.

La vidéo révèle une agression très violente, disent les policiers. Sur les images, on voit de nombreux coups de poing et coups de genoux infligés à la victime ainsi que des menaces au couteau. De son côté, la victime a déposé plainte et son état de santé nécessitait deux jours d'ITT.