Agression du petit-neveu de Brigitte Macron : ce qu'il faut savoir avant le procès

Jean-Baptiste Trogneux, neveu de Brigitte Macron, a été agressé le 15 mai. Le procès de ses agresseurs a lieu, lundi 5 juin, à Amiens. Le commerçant artisan de 29 a repris ses activités dans la chocolaterie familiale. S'il va mieux physiquement, il reste très éprouvé psychologiquement.

Les faits se sont déroulés en marge d'une intervention d'Emmanuel Macron à la télévision. Jean-Baptiste Trogneux rentrait à son domicile, situé au-dessus de la chocolaterie, où se trouvaient des manifestants. La situation dégénère, le commerçant reçoit des coups et est frappé au sol, avant qu'un voisin s'interpose pour l'aider. "Ils étaient en train de le tabasser", confie l'homme.

De leur côté, les agresseurs contestent certains faits. Des amis, présents lors de la bagarre, ont expliqué que Jean-Baptiste Trogneux les aurait d'abord plaqués au sol et qu'ils auraient agi en "légitime défense". Cette version est contestée par la famille Trogneux.

Parmi les prévenus, l'un des trois minimise sa participation. Son avocat pourrait réclamer la diffusion des images de vidéosurveillance et veut plaider la relaxe.



Pas des militants politiques selon l'avocat

Les prévenus ont entre 20 et 35 ans, tous ont des antécédents judiciaires pour des violences, dégradations, récidives. Le plus jeune des trois a été condamné lorsqu'il était mineur pour viol et agressions sexuelles.

Selon l'avocat de la défense, ces garçons ont des profils de "paumés". Ils ne sont ni des militants politiques, ni des black blocs. "C'est tous des jeunes qui ont un parcours un peu chaotique, un peu cabossé. Il y en a un qui est sous curatelle, il y en a un qui, peut-être, devrait l'être", a précisé Me Marc Blondet.

Lundi 5 juin, les débats permettront de connaître les réelles motivations des jeunes, pour savoir si l'agression était ciblée ou non. "Ce qu'on constate, c'est que c'est Jean-Baptiste qui a été agressé, devant son magasin", a souligné Me Franck Delahousse, l'avocat de la famille Trogneux.

La dernière mise en cause dans cette affaire, une jeune fille de 16 ans, n'a pas encore été entendue par un juge pour enfants.



