Agression du petit-neveu de Brigitte Macron : comment va-t-il, 3 semaines après les faits ?

Ils l'avaient roué de coups devant sa boutique après une interview télé du président le 15 mai. Trois des agresseurs présumés du petit-neveu de Brigitte Macron sont jugés ce lundi après-midi à Amiens. Après deux semaines d'arrêt, Jean-Baptiste Trogneux a repris doucement ses activités à la chocolaterie d'Amiens. "Ce qu'il veut, c'est la paix", glisse simplement son avocat. Le commerçant, attaqué devant sa femme qui était au balcon avec leur bébé, n'a plus de trace physique de cette agression, mais il reste psychologiquement très éprouvé.

Toujours sous suivi, il ne sera d'ailleurs pas présent à l'audience ce lundi, ses médecins lui déconseillent. "Il ne comprend pas qu'on puisse s'en prendre à lui en raison de son nom et de sa famille", selon un proche. Ses agresseurs présumés n'ont pourtant rien de militants très politisés. "C'est pas des premiers de cordée, pas les plus malins. Il y en a un qui est sous curatelle, il y en a un qui devrait l'être. Ils ont pour l'ensemble des parcours assez chaotiques, de placement en foyer, etc. C'est certainement pas la meilleure façon d'exprimer son mécontentement politique, on est tous d'accord là dessus", témoigne Marc Blondel, sur les bancs de la défense.

Le voisin qui est intervenu a décrit, des gens pleins de haine. La boutique Trogneux reste sous étroite surveillance dans la capitale picarde. Une mineure également interpellée sera bientôt jugée par un tribunal pour enfants.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info