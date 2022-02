Affaire Pierre Ménès : le rapport d'enquête interne de Canal + dévoilé

Les révélations continuent. Presque un an après la sortie du documentaire de Marie Portolano Je ne suis pas une salope, le rapport d'enquête interne mené par Canal + sur les supposés agissements de Pierre Ménès a fuité vendredi 25 février.

BFM révèle la teneur des sept pages d'enquête pour laquelle 42 personnes, dont 25 hommes et 17 femmes qui travaillent dans le service football de Canal+, ont été sollicitées, mais seules 30 ont accepté de témoigner. Des témoignages "à la confidentialité totale" dont ni les noms, ni les faits précis n’apparaissent.

Et le constat est saisissant : Pierre Ménès y est décrit comme un "beauf avec un langage coutumier grossier et vulgaire" qui, quand il s’adresse aux femmes, à des propos "souvent de nature sexuelle et dégradants". L'ex-chroniqueur phare du Canal Football Club apparaît également comme quelqu'un de "vulgaire et provocateur envers les plus faibles".

Le rapport ne fait état d'aucun délit à caractère sexuel

Des propos forts que l'avocat de Pierre Ménès dénonce : "c’est un procès injuste qu’on lui fait", explique Arash Derambarsh. La conclusion de cette enquête de la chaîne cryptée est que Pierre Ménès apparaît comme une personne "appréciée, mais aussi détestée".

De plus, celui qui a ouvert une plateforme chez Reworld Media, n'est pas présenté comme un délinquant sexuel. Le rapport souligne qu'aucun "fait relevant de qualification pénale devant être signalé à la justice".

Pierre Ménès reste malgré tout sous la menace de la justice. Le parquet de Paris a ouvert une enquête contre lui après qu'une hôtesse du Parc des Princes l'ait accusé de l'avoir agressé sexuellement.