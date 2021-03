publié le 21/03/2021 à 21:45

La chaîne Canal + est dans la tourmente. La chaîne cryptée de Vincent Bolloré est accusée d'avoir censuré les passages d'un documentaire sur le sexisme dans le journalisme sportif, "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste", réalisé par Marie Portolano et diffusé dimanche 21 mars sur Canal +. Et pour cause, elles concernent l'une des vedettes de la chaîne, Pierre Ménès.

Selon le site Les Jours, qui publie l'information, la chaîne a coupé les passages remontrant les images d'Isabelle Moreau, embrassée par surprise par Pierre Ménès sur le plateau du Canal Football Club, en 2011, pour la centième de l'émission.

La séquence du documentaire où Isabelle Moreau commente les images au micro de Marie Portolano, a tout simplement disparu au montage, à la demande de la direction des sports de Canal +, selon Les Jours.

Discriminations sexistes dans le milieu

Une autre séquence, où Pierre Ménès évoque les sujets d’agression, de harcèlement, et d’attouchement a aussi été coupée. Au-delà des séquences concernant Pierre Ménès, ce sont toutes les séquences où des journalistes hommes réagissent au sujet qui ont disparu, rapporte le site d'information. Ces passages permettaient pourtant d'apporter un contradictoire ou du débat dans le film.

Cette affaire intervient le même jour que la création par plusieurs journalistes sportives pour lutter contre les discriminations sexistes dans le milieu. Il y a un an, la journaliste Clémentine Sarlat avait elle aussi témoigné de harcèlement sexiste mais cette fois dans l'émission "Stade 2" sur France 2. Trois journalistes avait été licenciés suite à une enquête interne à France Télévision. Quant à Marie Portolano, elle s'apprête à quitter Canal + pour animer une nouvelle émission sur M6.