Pierre Ménès sera jugé le 8 juin prochain pour agression sexuelle. L'ancien chroniqueur de Canal+ est soupçonné d'avoir touché la poitrine d'une hôtesse d'accueil au Parc des Princes, le 20 novembre dernier. Il conteste l'accusation et a même décidé de porter plainte pour dénonciation calomnieuse.

Arash Derambarsh, l'avocat de Pierre Ménès, estime sur RTL que "cette affaire est un pur scandale, car nous sommes dans un dossier où il n'y a pas de victime, pas de plainte, pas de preuve, seulement un signalement". Selon l'avocat, "il y a six témoins qui ont dédouané Pierre Ménès, il y a un nombre effarant de mensonges dans ce dossier".

"On a l'ouverture d'une procédure judiciaire, poursuit-il, et le renvoi devant le tribunal correctionnel sans victime et sans plainte. J'ai l'impression que le procureur de la République a voulu se payer mon client Pierre Ménès", conclut-il.

À lire également dans ce journal

Emmanuel Macron - Le chef de l'État s'est exprimé pendant deux heures jeudi pour présenter son plan pour les six mois de la présidence française de l'UE. Il souhaite une Europe plus forte, plus protectrice de ses frontières, avancer sur les enjeux de défense et mettre en place un salaire minimum européen.



Justice - L'ancien nageur Yannick Agnel est en garde à vue à Mulhouse, où il est accusé de viol par la fille de son ex-entraîneur, âgée de 13 ans à l'époque des faits, en 2013. Le champion olympique dément, selon son entourage.

Vaccin - Depuis le 27 décembre dernier, 100 millions de doses ont été injectées en France, selon un bilan de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Dans l'immense majorité des cas, les effets indésirables ne sont pas graves et avaient déjà été observés lors des essais cliniques.