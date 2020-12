publié le 22/12/2020 à 19:03

Le 29 novembre dernier, quatre policiers ont été mis en examen, et deux placés en détention provisoire. Une information judiciaire avait été ouverte après que Michel Zecler, un producteur de musique, a été violemment agressé par des agents de police. Les juges ont ordonné la mise en liberté des deux policiers écroués, ce mardi 22 décembre, selon des sources judiciaires à l'AFP, une information confirmée par RTL.



Un brigadier de 44 ans et un gardien de la paix, mis en cause dans cette affaire et placés jusqu'à présent en détention provisoire, ont été remis en liberté, une mise en liberté à effet immédiat. La demande avait été précédemment formulée par leurs avocats.

Ces deux policiers sont impliqués directement dans le tabassage de Michel Zecler. Ils avaient reconnu les coups portés contre le producteur de musique mais ils avaient contesté le lynchage motivé par la haine raciste. Ils ont toujours mis en examen pour violences et faux en écriture publique. Ils seront soumis à un contrôle judiciaire très strict avec interdiction d'entrer en relation avec la victime et les autres mis en examen.