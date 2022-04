Affaire Menendez : un meurtre familial qui a choqué l'Amérique des années 80

Le dimanche 20 août 1989, à 23h47 précises, la police de Beverly Hills réceptionne un appel sur le 911, le numéro d'urgence. Au bout du fil, un homme dans tous ses états, totalement perdu. "Ils ont tiré et ils ont tué mes parents" dit-il. Deux voitures de police se rendent au 722 North Elm Drive, une immense villa.



José Menendez, 45 ans, et son épouse Kitty Menendez, 47 ans, gisent effondrés sur un canapé de couleur beige, au milieu d'un vaste salon de marbre blanc. Il a reçu cinq balles de calibre 12 derrière la nuque, au bras, à la poitrine, l'épaule et la cuisse. Son épouse a été touchée à neuf reprises. Elle a levé un bras pour se protéger et a été touchée plusieurs fois en plein visage. Elle a sans doute vu les visages des tueurs. Au moins deux fusils ont été employés.

Les deux fils du couple, Lyle, 21 ans, qui a appelé les secours, et Erik, 18 ans, sont anéantis. Ils indiquent qu'ils étaient au cinéma pour voir Batman. Quand ils sont revenus à la maison, le portail électrique était ouvert, la porte d'entrée non verrouillée.

Un double meurtre qui suscite de l'attention

Le double meurtre de Beverly Hills retient tout de suite l'attention. Tout d'abord parce que les crimes de sang sont rarissimes dans le quartier. Ensuite parce que les Menendez ne sont pas n'importe qui, José Menendez, arrivé de Cuba à l'âge de seize ans, est l'exemple même de la réussite américaine. Il a bâti sa fortune dans l'industrie du disque et dans la production de cinéma sur la côte Est.

La police ne s'est pas tout de suite préoccupée de Lyle et Erik Menendez, les deux fils, extrêmement choqués la nuit du drame. Ils vont même oublié d'examiner leurs mains et de relever leurs empreintes. Ces analyses ne seront faites que des jours plus tard.

Le 6 mars 1990, la maîtresse du psychothérapeute d'Erik et Lyle vient confier à la police que les deux frères ont avoué le meurtre lors d'une séance, en donnant de nombreux détails et que tout est enregistré. La police de Beverly Hills retrouve 17 cassettes dans le cabinet du psychothérapeute et procède rapidement à l'arrestation des frères Menendez. "Ce que les enregistrements laissent apparaître c'est le côté presque œdipien de la manœuvre parce qu'ils disent c'est : "Mon père aurait été fier de ce qu'on a fait et du modus operandi qu'on a utilisé". Donc d'une part, Erik avoue et ensuite en vante la perfection. Et c'est ça qui le perd", explique Olivier O’Mahony, correspondant aux États-Unis pour Paris Match au micro de L'heure du Crime. Les deux frères vont écoper d'une peine de prison à vie et ne seront pas dans le même pénitencier. Aujourd'hui, Lyle et Erik ont 54 et 52 ans.

Nos invités

- Olivier O’Mahony, correspondant aux États-Unis pour Paris Match



- Robert Rand, journaliste et auteur du livre The Menendez Murders, the shocking untold story of the Menendez Family and the Killings that stunned the nation aux éditions BenBella Books