Affaire Margaux Pinot : Alain Schmitt jugé en appel à Paris pour violences conjugales

4 mois après sa relaxe en première instance, l'entraîneur de judo Alain Schmitt était jugé ce vendredi 8 avril, en appel à Paris pour violences conjugales contre la championne Margaux Pinot.

L'affaire, avait été rapidement jugée, avant qu'elle prenne une toute autre ampleur médiatique, avec cette photo sur les réseaux de la championne de judo, Margaux Pinot, le visage couvert de bleus.

Durant le procès, la judokate se lève de son banc et raconte la "scène la plus horrible de sa vie", dit-elle. "Il m'a mis des coups de poing au visage, m'a frappé la tête au sol et a tenté de m'étrangler", ajoute-t-elle.

"C'est faux", se défend Alain Schmitt, son ancien entraîneur et ex-compagnon. "Je n'ai jamais levé la main sur elle. Elle m'a sauté dessus, car je voulais la quitter pour partir en Israël et entrainer une autre équipe", explique-t-il.

Le délibéré ne sera rendu que le 10 juin

La présidente du tribunal le questionne sur les multiples blessures aux visages de Margaux Pinot. "Elle s'est cognée à une porte et à un radiateur en tombant", répond-il. Cette dernière sort alors, des photos du dossier et montre les clichés de la judokate. Mais là encore, l'entraineur de l'équipe nationale de Bulgarie a une nouvelle explication : "c'est l'hématome qui a coulé, ça arrive au judo".

Comme lors du précédent procès, deux versions antagonistes s'affrontent. Pour l'avocat général, cela ne fait aucun doute. Les multiples fractures de Margaux Pinot, proviennent des coups violents de son ancien entraineur. Et tout est réuni pour condamner Alain Schmitt à 12 mois de prison avec sursis. Le délibéré ne sera toutefois rendue que le 10 juin.