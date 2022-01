Affaire Maëlys : ce qu'il faut savoir sur le procès hors norme de Nordahl Lelandais

Le sujet du jour. C'est un procès hors norme, dont les débats vont durer trois semaines. Nordahl Lelandais sera jugé, à partir du lundi 31 janvier devant la cour d'assises de Grenoble pour le meurtre de la petite Maëlys en août 2017.





Pourquoi on en parle ? L'ancien maître-chien est jugé pour le meurtre de Maëlys de Araujo, qu’il a enlevé lors d’un mariage le 26 août 2017 à Pont-de-Beauvoisin (Isère). Il a longtemps nié toute implication, mais une minuscule tache de sang a été découverte dans sa voiture 6 mois plus tard. Nordahl Lelandais a avoué, et conduit les enquêteurs jusqu’à l’endroit où il a caché le corps. Depuis il assure qu'il s'agit d’un accident. Le prévenu risque la perpétuité.



La question qui va sous-tendre ce procès, c’est est ce que Nordahl Lelandais est un prédateur sexuel ? Est-ce qu’il a violé ou agressé Maëlys ?



L'analyse. "250 journalistes ont demandé à être accrédités pour ce procès, explique Anne Le Henaff. Le procès va durer 3 semaines, ce qui est long pour un procès d’assises avec un présumé coupable. Ça va être long, ça va être à la hauteur de l’émotion qu’a suscité cette affaire."

"La pression va être beaucoup plus forte pour Nordahl Lelandais que lors du premier procès (affaire Arthur Noyer), estime Serge Pueyo. Il s’agit de la mort d’une petite fille de 8 ans et demi, pas d’un adulte. Le face à face avec la famille de Maëlys va être très attendue. Va-t-il craquer ? Rien n’est moins sûr, mais on peut espérer un petit coup de théâtre."

