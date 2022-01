INVITÉE RTL - Affaire Maëlys : au procès de Lelandais, la mère de la petite fille "voudrait qu'il dise la vérité"

Va-t-on enfin savoir ce qu'il s'est réellement passé cette nuit du 26 au 27 août 2017, à Pont-de-Beauvoisin, dans l'Isère ? Ce soir-là, la petite Maëlys, âgée de huit ans et demi, disparaît sans laisser de traces alors qu'elle se trouve, avec sa famille, au mariage d'un proche. Son corps sera découvert six mois plus tard, après que l'un des participants à l'événement, Nordahl Lelandais, a reconnu l'avoir tuée.

Alors que le procès du Nordahl Lelandais, qui a évoqué la thèse de l'accident pour expliquer le meurtre, s'ouvrira le 31 janvier prochain, la mère de la fillette espère toujours obtenir des réponses. "Je voudrais qu'il dise la vérité", réclame ainsi Jennifer Maeco De Araujo au micro de RTL ce mercredi 26 janvier. Cette dernière souhaite également connaître "les derniers mots" de sa fille, "ce qu'elle a dit".

Pour autant, la mère de famille ne se fait pas d'illusions. "Il va falloir discerner le vrai du faux dans tout ce qu'il va raconter", estime-t-elle, sceptique sur le témoignage à venir de l'ancien maître-chien. "Qu'est-ce que (Nordahl Lelandais) a pu faire à Maëlys ? Comment il a pu nous faire ça ? Nous mentir tout ce temps, à nous faire attendre, à être en mode survie", interroge celle qui évoque le meurtrier présumé de sa fille, mais sans jamais le nommer. "Il ne mérite pas que je l'appelle par son nom."