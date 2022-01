Affaire Maëlys : pour quels motifs Nordahl Lelandais est-il jugé ?

C'est un procès hors norme et ultra médiatisé qui attend Nordahl Lelandais. Pendant trois semaines, du 31 janvier au 18 février, l'ancien-maître chien sera jugé par la cour d'assises de l'Isère au palais de justice de Grenoble, avec plus de 130 journalistes représentant une trentaine de médias.

Déjà condamné en mai dernier à 20 ans de prison pour leur meurtre d'Arthur Noyer, l'ancien militaire de 38 ans comparaîtra pour le meurtre de Maëlys, précédé de l'enlèvement et de la séquestration de l'enfant de 8 ans. La fillette a disparu dans la nuit du 26 au 27 août 2017 au cours d'un mariage où ses parents étaient invités à Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Rapidement suspecté, il a nié avoir enlevé la fillette alors qu'une trace ADN avait été retrouvée dans sa voiture par les enquêteurs. Il a finalement avoué avoir tué involontairement Maëlys après avoir été confondu par une trace de sang sur le tapis de sol du coffre de sa voiture.

Au cours de ce procès, Nordahl Lelandais sera également jugé pour des agressions sexuelles sur deux de ses petites cousines de cinq et six ans, au cours du même été 2017, et pour détention et enregistrement d'images à caractère pédopornographique.