Affaire Jubillar : retour sur un an d'enquête, de mystères et de rebondissements

Le sujet du jour. C'était dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Delphine Jubillar, une infirmière de 33 ans, maman de 2 enfants, disparaît à Cagnac-les-Mines, une commune située au Nord d’Albi. Son mari, placé en détention provisoire depuis juin 2021, clame son innocence.



Pourquoi on en parle ? Nouveau rebondissement dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubillar. La nouvelle compagne de Cédric Jubillar a été interpellée très dans la matinée du mercredi 15 décembre et placée en garde à vue. Séverine, c'est son prénom, qui est entrée tout récemment dans la vie de Cédric, est interrogée pour "recel de cadavre".





L'analyse. "Pour ce qui est des moyens déployés par la gendarmerie rien n'a été économisé, explique Patrick Tejero, correspondant de RTL en Occitanie. L'IRCGN, l'institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, a déployé tous les moyens possibles : le fameux blue star qui permet de repérer la moindre goutte de sang ou encore un scanner pour sonder l'épaisseur des murs et les sous-sols pour voir si il n'y a pas une cavité où on aurait pu cacher un cadavre... Tout cela n'a rien donné. Les écoutes de téléphones de tous les proches de Cédric Jubillar ont été utilisées. On ne retrouve rien de très probant."





