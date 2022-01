Affaire Jean-Luc Lahaye : la mère d'une des plaignantes mise en examen pour non-dénonciation de crime

Nouveau rebondissement dans l'affaire Jean-Luc Lahaye. La mère d'une des jeunes femmes qui ont porté plainte contre le chanteur pour viol et agression sexuelle a été mise en examen jeudi pour ne pas avoir dénoncé les faits, a annoncé son avocat à l'AFP.

"À l'issue d'un interrogatoire douloureux, ma cliente a été mise en examen pour non-dénonciation de crime", a déclaré maître Vincent Demory dans un communiqué transmis à l'AFP. "Elle n'entend pas la contester. Elle y était préparée et en comprend toute la portée".

L'audition de la mère de l'autre plaignante, qui était aussi initialement convoquée en vue d'une mise en examen par la juge chargée de l'enquête, a été reportée "sine die" en raison de son état de santé, a indiqué à l'AFP son avocate Chantal Corbier d'Hauteville.

Les deux mères sont soupçonnées de ne pas avoir dénoncé un crime dont elles avaient connaissance. Leurs filles avaient, alors adolescentes, eu des relations avec Jean-Luc Lahaye.

La fille de Jean-Luc Lahaye mise en examen lundi

Lundi, la fille du chanteur aujourd'hui âgé de 69 ans a été mise en examen pour "subornation de témoins" dans cette enquête, soupçonnée d'avoir fait pression sur les plaignantes pour qu'elles se taisent.

La vedette des années 1980 a été mise en examen le 5 novembre dernier à Paris notamment pour "viol et agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans" après les dénonciations des deux jeunes femmes, nées en 1998 et 2000. Les faits allégués, qu'il conteste, auraient débuté en 2013.

Parmi les deux plaignantes figure l'adolescente à laquelle Jean-Luc Lahaye avait demandé de s'adonner à des jeux sexuels par webcam interposée, alors qu'elle avait 15 et 16 ans. Il avait été condamné pour ces faits à un an d'emprisonnement avec sursis le 18 mai 2015 pour corruption de mineure.