Le chanteur Jean-Luc Lahaye, soupçonné de viols sur mineur, en garde à vue

Jean-Luc Lahaye a été placé en garde à vue ce mercredi 3 novembre pour "viol sur mineur de plus de 15 ans, de corruption, d'agression sexuelle et de détention d'images à caractère pédopornographique". Sa fille a également été placée en garde à vue pour les chefs d'accusation de subornation de témoins et complicité de viol sur deux mineures âgées de 16 et 17 ans.

Deux autres femmes ont également été placées en garde à vue pour non dénonciation de crimes et complicité de viol sur mineur de plus de 15 ans. Il s'agit des mères des deux victimes, âgées de 16 et 17 ans. Elles sont soupçonnées d'avoir eu connaissance des relations entre leurs filles et le chanteur. Les faits ont eu lieu entre 2013 et 2014.

Ce n'est pas la première fois que le chanteur est visé par les mêmes chefs d'accusation. En janvier 2007, Jean-Luc Lahaye avait déjà été condamné à 10.000 euros d'amende pour avoir eu des relations sexuelles avec une mineure de moins de 15 ans et en 2015 à un an de prison avec sursis pour corruption de mineure de 15 ans.