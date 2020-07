Le combat des parents du petit Grégory.

publié le 02/07/2020 à 21:01

Ce soir pour notre dernier-vous de "L’heure du crime", en direct sur RTL, nous faisons le point sur l’affaire Grégory, le plus grand mystère criminel que la France ait connu depuis plus de 35 ans. Le 16 octobre 1984, vers 21h, on retrouve dans la Vologne, pied et poings liés, le corps d’un petit garçon de 4 ans, Grégory Villemin, que tout le monde cherchait, ce jour-là, dans la région de Lépanges, depuis sa disparition devant le domicile de ses parents, vers 17h. Un reporter photographe est sur place. La photo de cet enfant mort, dans les bras d’un pompier en pleurs, fera le tour du monde ;



C’est le début d’un incroyable et regrettable feuilleton judiciaire, policier, et médiatique qui bouleverse la France au rythme de ses multiples rebondissements : l’arrestation de Bernard Laroche, abattu un mois plus tard par Jean-Marie Villemin. Christine, la mère de Grégory, mise en accusation, incarcérée 11 jours avant d’être libérée, puis lavée de tout soupçon, 8 longues années plus tard !



Et puis les dernier coup de théâtre du printemps 2017, et de l’année suivante : Des mises en examen pour « séquestration suivie de mort », des incarcérations puis des assignations à résidence et des remises en liberté. La garde à vue de Murielle Bolle de 1984 annulée et déclarée non constitutionnelle.



Enfin, au-delà du gâchis, du chaos, des erreurs, une certitude : L’affaire n’est pas terminée ! C’est pourquoi, avec les avocats de Christine et Jean-Marie Villemin, nous allons parler d’avenir et d’espoir. Car les parents de Grégory demeurent persuadés qu’ils réussiront à faire éclater la vérité. Ils n’ont jamais baissé les bras.

Nos invités

Maître Marie-Christine Chastant-Morand, avocate pénaliste au barreau de Paris. C’est l’une des avocates historique de Christine et Jean-Marie Villemin Villemin. Elle les défends avec Maître François Saint-Pierre et Maître Thierry Mozer.

Maître François Saint-Pierre, avocat pénaliste, représentant les intérêts du couple Villemin.



Jacques Expert, journaliste, écrivain et ancien directeur des programmes de RTL. Il a couvert l’affaire Grégory en début de carrière, et il est toujours proche des parents de l’enfant.

