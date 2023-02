Affaire Godard : pourquoi l'avocat des proches ne croit pas à la thèse de l'assassinat

Depuis septembre 1999, la mystérieuse affaire du Docteur Godard tient la France en haleine. Tout commence par la disparition du médecin Yves Godard, de sa femme Marie-France et de leurs deux enfants, Camille et Marius. Partie sur un voilier pour quelques jours, la famille n'est jamais revenue de son escapade. Naufrage, disparition ou fuite ? Les gendarmes interrogent chaque piste, jusqu'à ce que de nombreux rebondissements viennent perturber l'enquête.

Au fil des ans, les découvertes assombrissent petit à petit le scénario. Traces de sang retrouvées au domicile familial, lettres anonymes, découverte en mer du crâne de la petite Camille, puis des ossements du docteur Yves Godard… Peut-il s'agir d'un assassinat ? Pour Jean de Mézerac, l'avocat de la famille de Marie-France, l'hypothèse est peu plausible. Selon lui, il s'agit d'un "suicide altruiste", organisé par Yves Godard lui-même.

"Son positionnement guerroyant contre les caisses de retraite, l'Urssaf et toutes ces caisses, faisait qu'il avait de lourds contentieux pendants devant le tribunal de Caen et que des condamnations étaient tombées récemment en 98 et 99, le condamnant à des sommes très importantes. Pour l'Urssaf, c'était plus de 80 000 €", souligne l'avocat dans les Voix du Crime.

Yves Godard, membre de la CDCA, un syndicat patronal contre le monopole de la sécurité sociale, accumulait les cotisations impayées. Pour Maître de Jean de Mézerac, ces lourdes condamnations qui "mettaient en péril sa trésorerie" auraient peut-être engendré un "pétage de plombs" chez le médecin.

"Le Docteur Godard, par une espèce de mouvement de folie, sentant qu'il perd la maîtrise d'une situation familiale, économique - je ne sais pas - décide de faire disparaître tant lui même que toute sa famille. Et par égard, pour les membres survivants, du côté de son épouse comme de ses propres enfants, il simule un naufrage en estimant que, peut être, qu'on croira que finalement, tout le monde est mort par un accident en mer", poursuit l'avocat.

En 2012, un témoignage troublant provenant du Brésil évoque la piste du meurtre commandité par un tueur à gages. S'agit-il d'un règlement de compte ? Une fois de plus, l'avocat est peu convaincu. Si l'histoire s'y prête, Me de Mézerac reste sur ses positions : "je n'ai jamais adhéré à cette thèse parce que, franchement, il n'y a aucun élément concret objectif qui permet même d'émettre une telle supposition."

Mais comment expliquer que le voilier, sur lequel naviguait la famille, n'ait jamais été retrouvé ? Pour l'avocat, le docteur Godard aurait pu calculer avec exactitude les coordonnées de disparition du bateau : "celui-ci aurait pu s'échouer au fond de la mer et rester coincé dans une fosse, ce qui expliquerait qu'aucun élément ne soit remonté à la surface et qu'aucun filet de pêche ne puisse y passer."

Pour autant, Me de Mézerac en est conscient : de nombreux éléments restent inexpliqués et les mystères pèsent encore et toujours sur cette affaire. "Je vous confie que je m'interroge effectivement encore régulièrement sur la réalité de ce dossier. Que s'est-il vraiment passé ?"

