Affaire Godard : comment une disparition inquiétante s'est transformée en un macabre scénario

Septembre 1999, Calvados. Maître Jean de Mézerac, avocat au barreau de Caen, est sollicité par une de ses clientes : elle raconte que sa sœur, Marie-France Godard a disparu. "Je reçois très rapidement toute la famille unie, se souvient le conseil dans Les Voix du crime. Il y avait les parents de Marie-France qui étaient vivants à l'époque, ses deux enfants jeunes ados de sa première union, un de ses frères et deux de ses sœurs."

De cette disparition Me de Mézerac ne sait que ce qui en est dit dans les médias : la famille Godard, dont le père, Yves et les deux enfants du couple sont introuvables. Plus inquiétant encore, un canot pneumatique a été retrouvé au large de Roscoff (Finistère). À l'intérieur, un carnet de chèques au nom du Dr Yves Godard. Le canot quant à lui a été identifié comme celui d'un voilier dénommé le Nick, appartenant à un loueur de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).

"Très rapidement, les enquêteurs vont voir ce loueur et ce loueur confirme que, en toute transparence, il a reçu le 1ᵉʳ septembre un client dénommé M. Godard, qui s'est présenté avec deux enfants. Ce qui est intéressant car le loueur n'a jamais vu de femme", se souvient Me Jean de Mézerac. Dès lors deux questions se posent : que sont devenus le Dr. Yves Godard et ses deux enfants ? Et où se trouve Marie-France ?

Le docteur Yves Godard est bien vivant. Il vit en mer d'Irlande, sur l'Isle de Man. Le prendre au sérieux Corbeau de l'affaire Godard

Les découvertes qui suivent ne sont guère rassurantes. D'abord, les enquêteurs retrouvent le sang de Marie-France Godard dans le camion du docteur, puis dans la maison familiale. "Pour autant, il n'était pas établi que les quantités de sang découvertes tant au domicile qu'au sein du véhicule soient suffisantes pour avoir causé de manière certaine la mort de la personne", tempère Maître Jean de Mézerac.

Par ailleurs, l'espoir subsiste dans la famille, alimenté par les lettres d'un corbeau. "On a deux lettres anonymes, explique l'avocat. Une première qui est postée le 2 octobre 1999 à la brigade de gendarmerie. Les termes employés sont les suivants : 'Le docteur Yves Godard est bien vivant. Il vit en mer d'Irlande, sur l'Isle de Man. Le prendre au sérieux'." La seconde est postée trois semaines plus tard. Elle est libellée comme suit : Le docteur Godard, Yves et dans la région des îles Hébrides, plus précisément Lewis. Sauver Marius et Camille.

Les enquêteurs, preneurs de tout indice sur cette mystérieuse disparition se ruent sur les îles en question... Sans succès. En parallèle, de nombreux objets appartenant au Nick et au Dr. Godard sont retrouvés : des brassières de sécurité, un canot de survie, ou encore un sac de voyage.

C'est manifestement la fin de l'espoir Me Jean de Mézerac

Finalement, un an après le signalement de la disparition de la famille, une découverte vient anéantir les espoirs de retrouver les quatre membres des Godard vivants. Dans ses filets, un pêcheur breton, remonte un petit crâne humain. Les analyses ADN sont formelles : il s'agit d'un membre féminin de la famille Godard. Vu la petite taille, il s'agit de Camille.

"C'est manifestement la fin de l'espoir, s'émeut Jean de Mézerac, puisqu'on savait que le docteur Godard était amoureux de ses enfants et qu'il n'était pas envisageable un seul instant qu'il ait pu poursuivre une vadrouille nulle part sur cette terre sans la présence de ses enfants."



Plus tôt, le même pêcheur raconte aussi avoir remonté un premier crâne avant de le rejeter à l'eau : était-ce celui de Marius ? Il s'agit là d'un des nombreux points d'interrogation de l'affaire Godard, dossier clos d'un non-lieu en 2012.

>> Les Voix du crime sont avocats ou avocates, enquêteurs ou enquêtrices, proches de victimes, de suspects ou de coupables. Ces témoins-clefs se confient au micro des journalistes de RTL. Des témoignages inédits, qui apportent un éclairage nouveau sur la justice et les grandes affaires criminelles d’aujourd’hui.



Deux fois par mois, l'une de ces Voix du crime nous raconte son point de vue sur une affaire criminelle. Un podcast RTL.