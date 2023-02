Affaire Godard : comment le corbeau "a pollué l'enquête", selon l'avocat de la famille

"Le docteur Yves Godard est bien vivant." Vingt ans après, ces mots résonnent encore dans l'esprit de Maître de Jean Mézerac. Et pour cause : cette phrase écrite sur une lettre anonyme a perturbé l'un des dossiers criminels les plus mystérieux de ces trente dernières années : l'affaire du docteur Godard.



En septembre 1999, Yves Godard, sa femme Marie-France et leurs deux enfants prennent le large sur le voilier qu'ils ont loué. Derrière elle, la petite famille laisse un mot : "Nous partons quelques jours pour décompresser, on rentre dimanche après-midi. Bisous, Yves et Marie." La date de retour arrive à son terme mais le bateau ne revient pas au port. Les jours passent et les proches restent sans nouvelles.

Alertés, les gendarmes pensent à un naufrage. Mais le scénario s'assombrit les jours suivants. Les forces de l'ordre retrouvent du sang de Marie-France dans le véhicule de son mari, mais aussi au domicile familial. Le carnet de chèques d'Yves est, quant à lui découvert au large de Roscoff dans le Finistère. Les éléments inquiétants s'accumulent. Si bien que les proches des disparus envisagent le pire : Yves, Marie-France et leurs deux enfants, Marius et Camille sont-ils toujours en vie ?

Un mois plus tard, un courrier anonyme envoyé à la gendarmerie de Falaise (Normandie), va "nourrir une fausse espérance pour la famille", affirme l'avocat des proches Me Jean de Mézerac, dans les Voix du Crime. Ces lettres, envoyées d'un expéditeur inconnu, présument que le docteur Yves Godard serait toujours en vie. Il habiterait sur l'île de Man en mer d'Irlande avec ses enfants.

"Immédiatement, les enquêteurs foncent sur l'île de Man et de là, il y a divers témoignages qu'ils vont considérer comme sérieux. Et moi, je n'en aurais pas la même interprétation parce que je pense qu'il s'agissait de gens, comme beaucoup de témoins entendus dans cette affaire de parfaite bonne foi, qui ont toujours des impressions visuelles", soulève l'avocat.

Trois semaines plus tard, l'histoire se répète. Une nouvelle lettre anonyme affirme que le docteur serait maintenant dans la région des îles Hébrides, au sud de la mer d'Écosse. À nouveau, les forces de l'ordre s'y rendent. En vain.

"Malheureusement la procédure de commission rogatoire internationale ne sera pas respectée correctement (…) les gendarmes vont se faire ni plus ni moins virer par les autorités écossaises", explique l'avocat, avant de poursuivre : "Ce n'est que deux ans plus tard que les gendarmes pourront revenir."

Malgré les efforts des autorités, aucune trace matérielle d'un éventuel passage du docteur et de ses enfants n'est retrouvée au grand désespoir des clients de Maître Jean de Mézerac. "Le dossier a été gravement pollué, ne serait-ce que psychologiquement pour les membres de la famille que je représentais, j'en veux beaucoup à ce corbeau", confie-t-il.

Quelques mois plus tard, le crâne de la petite Camille Godard est retrouvé en mer par un chalutier. Cette découverte met définitivement fin aux rumeurs et aux soubresauts qui ont alimenté l'espoir des proches et ralenti l'enquête. Pour Me de Mézerac, c'est à partir de ce moment-là que "toute espérance s'est effondrée".

